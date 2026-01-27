Taxi terminó en un canal de drenaje del octavo anillo

Un vehículo tipo taxi cayó la noche de este lunes a un canal de drenaje ubicado en el octavo anillo y avenida radial 10, en Santa Cruz. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el motorizado circulaba a gran velocidad, lo que provocó que terminara dentro del canal.

El impacto hizo que la parte frontal del vehículo tocara el piso, lo que habría evitado que se volcara por completo. Tanto el conductor como los pasajeros —cuya cantidad aún no fue confirmada— fueron auxiliados y trasladados en ambulancias a un centro médico cercano.

Testigos indicaron que las personas afectadas no presentarían heridas de gravedad. Minutos después del accidente, efectivos policiales llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho y coordinar el retiro del vehículo, que se realizó con apoyo de una grua.

Se espera un informe oficial de la unidad de Tránsito para determinar las causas exactas de este accidente

Mira la programación en Red Uno Play