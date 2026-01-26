La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, fue trasladada este lunes desde la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), luego de quedar aprehendida en el marco de la investigación del denominado caso “narcomaletas”.

Rojas se presentó cerca de las 10:00 de la mañana en oficinas de la Fiscalía ubicadas en el barrio Las Palmas, acompañada de su abogado, para prestar declaración sobre un viaje que presuntamente realizó desde Estados Unidos hasta Santa Cruz junto a un ciudadano extranjero. Según las investigaciones, en ese vuelo se habrían trasladado 32 maletas, utilizando además un pasaporte diplomático.

Tras varias horas de comparecencia, la exlegisladora fue puesta en calidad de aprehendida. Imágenes captadas por cámaras de la Red Uno mostraron el momento en que Rojas, a bordo de un vehículo de uso oficial, fue conducida bajo custodia policial hacia instalaciones de la fuerza antidroga.

Su defensa legal señaló que se encuentra a la espera de que el Ministerio Público presente la imputación formal, paso clave para asumir la estrategia jurídica en favor de su defendida.

Las indagaciones en este caso se ampliaron luego de que unidades de Inteligencia de la Policía realizaran allanamientos que derivaron en el hallazgo de 79 kilos de marihuana en un galpón perteneciente a una empresa de seguridad. Este lugar figura como propiedad del juez Hebert Zeballos, quien también fue enviado con detención preventiva por 120 días al penal de Palmasola.

Zeballos se convirtió en el segundo encarcelado dentro de la investigación conocida como “narcomaletas”. El primero fue un guardia de la empresa de seguridad, que igualmente fue privado de libertad mientras avanzan las pesquisas.

El Ministerio Público continúa recolectando elementos para esclarecer la presunta vinculación de los implicados y determinar responsabilidades dentro de un caso que generó repercusión tanto en el ámbito judicial como político.

Mira la programación en Red Uno Play