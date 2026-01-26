TEMAS DE HOY:
Policial

“Bajó de la movilidad con un palo”: Mujer fue agredida por su expareja y la actual esposa

Según el testimonio de la afectada, el ataque ocurrió cuando ella llegaba a su domicilio acompañada de sus hijos. En ese momento, observó que la otra mujer descendió de un vehículo portando un palo y se dirigió directamente hacia ella.

Charles Muñoz Flores

26/01/2026 17:01

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una mujer denunció haber sido víctima de una violenta agresión presuntamente perpetrada por su expareja y la actual esposa de este, en un hecho ocurrido el pasado 21 de enero y que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según el testimonio de la afectada, el ataque ocurrió cuando ella llegaba a su domicilio acompañada de sus hijos. En ese momento, observó que la otra mujer descendió de un vehículo portando un palo y se dirigió directamente hacia ella.

“La denuncia es por intento de homicidio por estas dos personas que intentaron agredirme. El día miércoles 21 de enero, llegando yo aquí a mi domicilio con mis niños. Yo simplemente llegué a mi casa cuando la veo a la mujer bajar de la movilidad con un palo directamente a darme en la cabeza. Ella empieza a golpearme. Yo intento quitarle el palo y mis hijos estaban aquí presenciando todo”, relató la víctima.

La mujer aseguró que no solo fue agredida en el exterior, sino que los involucrados habrían intentado ingresar a su vivienda para continuar con el ataque.

“Ellos han entrado aquí a agredirme y la verdad que deseo que ellos estén bajo arresto”, manifestó.

La afectada formalizó la denuncia contra ambas personas y señaló que su expareja ya contaría con antecedentes por violencia familiar. Ante esta situación, pidió a las autoridades medidas de protección urgentes.

“Ahorita pido garantías para mí y para mis hijos porque ya la verdad no hay seguridad ni en mi propia casa”, agregó.

 

