Exdiputada Laura Rojas queda aprehendida tras declarar en el caso maletas

El caso se centra en 32 maletas que, según imágenes de las cámaras de Viru Viru, fueron retiradas por la exlegisladora. Posteriormente, estas maletas fueron vinculadas con droga hallada en un galpón propiedad del juez Zeballos, quien ya se encuentra en detención preventiva.

Red Uno de Bolivia

26/01/2026 14:20

Exdiputada Rojas queda aprehendida tras declarar en el caso maletas. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, quedó aprehendida este lunes tras prestar declaración ante la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas, ubicada en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, en el marco de la investigación por el denominado caso maletas.

Rojas llegó acompañada de familiares y su equipo legal, y permaneció más de tres horas declarando ante una comisión de fiscales, inicialmente en calidad de testigo. A su llegada, respondió a los medios:

“Estoy acá firme, soy inocente”, mientras simpatizantes mostraban su respaldo con carteles frente a la Fiscalía.

El caso se centra en 32 maletas que, según imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto Viru Viru, fueron retiradas por la exlegisladora. Posteriormente, estas maletas fueron vinculadas con marihuana hallada en un galpón propiedad del juez Hebert Zeballos, quien ya se encuentra en detención preventiva por 120 días, acusado de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El origen de la investigación se remonta a un allanamiento en un inmueble vinculado a un caso de tráfico de armas, donde se detectó la presencia de drogas. Ante los hechos, la Cancillería emitió un comunicado solicitando una investigación exhaustiva sobre cómo ingresaron las maletas al país sin la fiscalización correspondiente, y anunció acciones legales por el presunto uso de un pasaporte diplomático para evadir controles en la terminal aérea.

La audiencia contra el juez Zeballos estuvo marcada por incidentes procesales, cambios de sala y protestas de un grupo de mujeres que denunciaron al magistrado por supuestas libertades otorgadas a autores de delitos sexuales en otros procesos.

