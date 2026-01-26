PEPE en marcha: guía rápida para recibir tu bono de Bs 150 sin filas ni errores

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) inicia este lunes 26 de enero en todo el país, otorgando un bono de Bs 150 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 a hogares vulnerables que ya reciben otros beneficios estatales.

El pago se realizará en más de 40 entidades financieras, siguiendo un cronograma basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario, según informó el Ministerio de Economía.

Beneficiarios

El bono PEPE está dirigido a:

Familias beneficiarias del Bono Juancito Pinto .

Madres y tutores del Bono Juana Azurduy .

Personas con discapacidad grave o muy grave .

Beneficiarios del Bono Anual de Indigencia o Ceguera .

Adultos mayores que cobran la Renta Dignidad y no tienen jubilación (estos recibirán el bono desde febrero, sumando Bs 500 durante 12 meses).

Se estima que el programa llegará a 2,4 millones de personas, inyectando alrededor de Bs 2.000 millones a la economía familiar y local durante los primeros meses del año.

Cobro del bono PEPE

Fecha de cobro: acude al banco el día de tu nacimiento . Hoy comienzan los beneficiarios nacidos el 26 de cualquier mes.

Plazo máximo: hasta el 30 de abril de 2026 , pudiendo cobrar acumulado si no se realiza en los primeros meses (total Bs 450).

Requisitos: presentar Cédula de Identidad original y fotocopia .

Casos especiales: si tu fecha de nacimiento ya pasó, puedes cobrar desde febrero hasta abril.

Feriados y fines de semana: el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

