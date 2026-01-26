Hoteleros alertan pérdidas de $us 45 millones por nuevas tarifas aéreas en Bolivia

El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, expresó su preocupación por la aplicación de las nuevas tarifas de pasajes aéreos dispuestas por la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), al advertir que la medida frenará el turismo vacacional y de negocios y tendrá un impacto directo en la economía regional y nacional.

“Estamos totalmente sorprendidos por la medida que se ha tomado. Definitivamente, al incrementar las tarifas del transporte aéreo va a impactar fuertemente en el turismo vacacional, lo va a frenar, y también en el turismo de negocios”, afirmó Vaca.

El dirigente explicó que el encarecimiento de los vuelos internos provocará que muchas personas dejen de viajar entre departamentos, optando por reuniones virtuales, lo que reducirá el flujo económico que generan los visitantes.

“La gente que viene a hacer negocios desde La Paz, Santa Cruz o Cochabamba, al ver estos precios, va a dejar de viajar. Las reuniones van a ser vía Zoom, y eso afecta directamente a la economía de los departamentos”, sostuvo.

Vaca detalló que el ajuste tarifario, con una vigencia estimada de 180 días, entre febrero y julio, coincidirá con al menos cinco de los ocho feriados que restan en el año, periodos clave para el turismo interno.

“Estamos hablando de una posible reducción de entre el 20% y el 30% de los ingresos que normalmente se generan en un feriado largo. Si antes se movían alrededor de 30 millones de dólares, ahora se moverían unos 21 millones, es decir, 9 millones menos por feriado”, explicó.

En ese contexto, estimó que el impacto acumulado podría alcanzar los 45 millones de dólares, recursos que dejarían de redistribuirse en la economía nacional.

“Son cinco feriados afectados, estamos hablando de 45 millones de dólares que ya no se van a generar en turismo interno”, remarcó.

El presidente de la Cámara Hotelera cuestionó además la falta de consulta al sector y pidió abrir los cielos para fomentar la competencia.

“No hemos sido consultados absolutamente en nada. No puede ser que tengamos un monopolio y que se impongan tarifas. Al final, se le está diciendo al boliviano que subvencione a una aerolínea que está agonizando, subiéndole el pasaje”, criticó.

Si bien reconoció como positivo el anuncio de cinco nuevas rutas aéreas, advirtió que la mayor conectividad debe ir acompañada de precios accesibles. “De nada sirve tener más rutas si van a ser inviables por el precio. El desarrollo tiene que venir con tarifas razonables”, señaló.

Finalmente, Vaca alertó que el impacto no solo se sentirá en feriados, sino también en la actividad empresarial cotidiana.

“No puede ser que ir a Pando cueste 1.500 bolivianos. La gente va a preferir no viajar y eso termina afectando a economías regionales como la de Pando”, concluyó.

