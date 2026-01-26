TEMAS DE HOY:
Exministra de Arce intentó salir del país hacia Argentina

La ley 1352 de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades, en su artículo 3, señala que debe permanecer en territorio nacional por un lapso de tres meses.

26/01/2026 18:34

Foto: Exministra de Culturas, Sabina Orellana
LA PAZ

El director nacional de la Interpol, el coronel Pompeo Sánchez, informó que la exministra de Cultura, Sabina Orellana, intentó abandonar el país por la frontera hacia la Argentina por el puerto fronterizo de Villazón.

“En cumplimiento de la ley 1352 de permanencia obligatoria en el territorio nacional, que no pueden salir las exautoridades o funcionarios de la señora Sabina Orellana Cruz, quien era exministra de Culturas, entonces se hizo las recomendaciones de que no puede salir del país”, declaró Sánchez.

¿Qué busca esta medida?

Poder evitar posibles hechos de corrupción o impunidad y garantizar que cualquier exfuncionario pueda asistir a un requerimiento judicial o por tema administrativo. La norma está vigente desde 2019.

 

