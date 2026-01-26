Envían a cuatro personas a Palmasola por el linchamiento en Cotoca

La audiencia de medidas cautelares contra cuatro personas investigadas por la muerte de un hombre identificado como Jacob K. concluyó con la determinación de detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, informó el fiscal del caso, Nadir Zambrana.

Según la relación de los hechos expuesta por el Ministerio Público, la víctima habría sido acusada inicialmente de intentar robar una motocicleta. Sin embargo, un grupo de personas lo redujo, lo amarró y lo agredió físicamente. De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los ahora imputados le propinó un golpe en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico que derivó en su fallecimiento.

“El juez ha valorado los elementos de convicción y ha determinado la probabilidad de autoría, además de los riesgos de fuga y de obstaculización, por lo que se dispuso la detención preventiva”, explicó Zambrana al finalizar la audiencia.

En el mismo proceso, otras dos personas que también habían sido aprehendidas fueron puestas en libertad. El fiscal indicó que no se encontraron suficientes elementos que permitan sostener una imputación formal en su contra.

“Estas personas llegaron cuando la víctima ya estaba prácticamente moribunda. Solo se menciona que habrían dado una patada, pero no existen mayores elementos de convicción para atribuirles responsabilidad penal”, detalló.

Con esta determinación judicial, cuatro de los investigados permanecerán recluidos mientras avanzan las investigaciones.

