“El pago es automático y sin formularios”: Gobierno advierte sobre estafas en el cobro del Bono PEPE

El Gobierno nacional, a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dio inicio oficial este lunes 26 de enero a la cancelación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). El viceministro Christian Morales destacó que los recursos económicos están plenamente garantizados para llegar a los sectores más vulnerables del país.

La autoridad subrayó que el pago se realizará de manera escalonada durante los meses de enero, febrero y marzo, utilizando una red de 44 entidades financieras habilitadas para asegurar una cobertura total y una atención rápida a los beneficiarios.

Pago por cumpleaños: La estrategia para evitar filas

Con el fin de evitar las molestas aglomeraciones y dar orden a las transferencias, el cobro se rige estrictamente por la fecha de nacimiento. Morales explicó que cualquier persona que cumpla años un día 26 (sin importar el mes) puede apersonarse desde hoy a las ventanillas bancarias.

“Lo que tratamos de hacer es darle orden al pago para que no haya mucha gente aglomerada y se pueda realizar el alcance de una manera rápida”, manifestó la autoridad. En caso de que la fecha de cobro coincida con un fin de semana o feriado, el pago se trasladará automáticamente al siguiente día hábil.

¿Qué pasa si no puedo cobrar en mi fecha asignada?

Para tranquilidad de la población, el viceministro aclaró que el beneficio no se pierde si no se cobra el día exacto del cumpleaños. Los montos son acumulativos, lo que significa que el beneficiario puede retirar sus Bs 150 mensuales o esperar hasta el mes de abril para retirar el total de Bs 450 de forma conjunta. El plazo máximo e impostergable para el cobro es el 30 de abril de 2026.

La Gestora Pública ha habilitado cuatro canales de atención para que la ciudadanía verifique si está habilitada o realice reclamos:

Canal Físico: Puntos de atención exclusiva en todas las sucursales de la Gestora.

Línea Gratuita: 800-10-10-70 para consultas y reclamos.

WhatsApp: 771-99-342 para mensajería directa.

Plataforma Web: Sitio oficial de la Gestora Pública para verificación inmediata.

Morales fue enfático al advertir a la población que no se debe llenar ningún formulario ni realizar trámites previos para acceder al bono, alertando sobre personas malintencionadas que buscan engañar a los beneficiarios. "El pago es automático según los filtros y depuraciones realizados en los registros oficiales", añadió.

Requisitos y beneficiarios

Para cobrar, el único requisito es portar la cédula de identidad vigente y una fotocopia. El universo de beneficiarios incluye a:

Madres del Bono Juana Azurduy.

Tutores del Bono Juancito Pinto

Personas con discapacidad (grave, muy grave y ceguera).

Adultos mayores que perciben la Renta Dignidad (no jubilados).

La autoridad señaló que este pago servirá también para consolidar una base social que permita al Gobierno realizar evaluaciones futuras sobre nuevos beneficios y políticas de equidad social.

