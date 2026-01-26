Luto en la música boliviana: Fallece Nando Barba tras una valiente batalla contra el cáncer

La música boliviana se viste de luto ante la lamentable noticia del fallecimiento del cantante cruceño Nando Barba. Su partida deja un vacío profundo en el corazón de sus seguidores y colegas que lo acompañaron durante su trayectoria.

El artista enfrentaba una dura batalla desde junio de 2025, cuando fue diagnosticado con un Linfoma de células T/NK extranodal. Pese a haber completado seis ciclos de quimioterapia, las complicaciones de esta rara enfermedad terminaron por apagar su voz.

Durante sus últimos meses, Barba se preparaba para un trasplante de médula ósea que estaba programado en Brasil. La comunidad artística se movilizó intensamente para recaudar fondos, demostrando el inmenso cariño que el intérprete sembró en su tierra.

Su familia expresó un profundo agradecimiento por las oraciones y el respaldo incondicional recibido en los momentos de mayor crisis. Hoy, Santa Cruz de la Sierra despide a un guerrero que, más allá del escenario, dio una lección de esperanza y fortaleza.

