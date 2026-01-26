Bolivia lanza el "Centro de Gobierno" para modernizar el Estado y combatir la crisis económica

El Gobierno boliviano dio inicio oficial a las actividades del Centro de Gobierno (Cengob), una unidad estratégica diseñada para transformar la gestión pública y acelerar la implementación de las promesas electorales. El proyecto, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca dotar al Estado de herramientas tecnológicas para enfrentar desafíos críticos como el déficit presupuestario y la inflación.

El Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó la iniciativa como una apuesta por la modernización estatal que permitirá conectar la visión de largo plazo con indicadores medibles.

"El Centro de Gobierno traduce las promesas del presidente en acciones cuantificables. Es la mejor herramienta para la transformación del Estado y la rendición de cuentas", afirmó Lupo.

Los 4 pilares de la modernización

El ministro detalló que el Cengob operará bajo cuatro pilares fundamentales para mejorar los servicios al ciudadano:

Digitalización: Servicios públicos más rápidos, accesibles y eficientes. Transparencia: Información clara para el control ciudadano. Eficiencia: Reducción de la burocracia, "despapelización" y fin de los trámites lentos. Modernización: Un aparato estatal adaptado a los desafíos del siglo XXI.

Una agenda de 7 ejes estratégicos

El Cengob será el motor de seguimiento para la Agenda del Presidente, la cual se divide en siete ejes prioritarios que incluyen desde el fomento del "capitalismo para todos" y la estabilidad económica, hasta una lucha frontal contra la corrupción y el desarrollo de energías limpias en la denominada "Bolivia verde y sustentable".

Para operativizar esto, la próxima semana se llevará a cabo un taller con todo el gabinete ministerial para definir acciones concretas y establecer rutinas de seguimiento mediante un "tablero de control".

La experiencia británica contra la crisis

El lanzamiento contó con la presencia de Sir Francis Maude, exministro del Reino Unido, quien lideró programas de transformación digital y reducción de gastos en su país durante la década pasada, logrando ahorros por 75.000 millones de dólares.

Maude fue enfático al describir la situación actual de Bolivia, señalando que el país enfrenta problemas "insostenibles", como un déficit presupuestario del 11% del PIB y una inflación superior al 20%.

"El 10% del desafío es identificar qué vamos a hacer, pero el 90% es cómo implementarlo", advirtió Maude.

El experto británico identificó tres grandes riesgos que el Centro de Gobierno deberá superar para no fracasar:

La resistencia política (que requiere comunicación constante).

Los intereses creados que se benefician del sistema actual.

La inercia burocrática de quienes se sienten cómodos sin cambios.

Implementación y Próximos Pasos

La conducción estratégica del Cengob recaerá en el presidente a través del Ministerio de la Presidencia, trabajando en coordinación estrecha con las carteras de Economía y Planificación. El objetivo final es utilizar el gobierno electrónico para eliminar filas y deficiencias en sectores sensibles como salud y educación, llevando eventualmente este modelo de eficiencia a los gobiernos subnacionales.

