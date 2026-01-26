“Si bloqueamos, la inversión se va”: Paz pide dejar los caminos libres para el progreso

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, exhortó a la población de Potosí a evitar los bloqueos de caminos, al considerar que estas medidas afectan directamente a la inversión y a la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo regional, como la construcción del aeropuerto previsto para el departamento.

Durante un acto público, el mandatario aclaró que no es impulsor de la ley antibloqueos que se debate en el Parlamento; sin embargo, remarcó que las interrupciones viales generan un impacto negativo en la economía y ahuyentan a posibles inversionistas.

“Con el corazón en la mano les digo: si vamos a construir aeropuertos y carreteras, ya no podemos bloquear. Si llega gente que quiere invertir y nosotros bloqueamos, esa gente no va a venir o, si viene, se va a ir”, afirmó Paz.

El presidente también destacó la importancia de la exportación de minerales para el ingreso de divisas y el fortalecimiento de las regalías, recursos que —dijo— deben traducirse en obras para la población.

“Este año el gobernador rompió el récord de recaudación con más de mil millones en regalías. Aquí hay plata, compañeros, tenemos futuro”, sostuvo.

Paz remarcó que el crecimiento económico del departamento depende de las decisiones que asuman sus habitantes y aseguró que, sin inversión ni comercialización de recursos, no se puede garantizar financiamiento para salud y educación.

En ese contexto, denunció presuntos hechos de corrupción vinculados a proyectos de industrialización del litio en Potosí y aseguró que se iniciarán procesos contra quienes habrían provocado daño económico al país.

“Dijeron que invirtieron 1.200 millones de dólares y no hay litio. Esa plata alguien se la robó y vamos a perseguir a los responsables”, enfatizó.

