Ahorros en dólares: ¿A cuántas personas beneficia esta medida?

El presidente Rodrigo Paz y el Banco Central de Bolivia anunciaron que desde este martes 27 de enero se iniciaría la devolución de los ahorros en dólares que fueron retenidos en la anterior gestión de gobierno.

Al respecto, el presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, aclaró que la medida beneficiará a todos aquellos ahorristas, personas naturales y personas jurídicas, que hasta el 31 de diciembre del 2025 hayan mantenido sus ahorros en sus cuentas.

¿Cuántos serán beneficiarios de esta medida?

Espinoza informó que se beneficiará a alrededor de 770.000 ahorristas o ciudadanos a nivel nacional, lo que significa el 80% del universo de ahorristas en esta divisa internacional.

Además, señaló que serán unas 20 mil empresas pequeñas las que podrán disponer de sus ahorros, que representan el 75% de las empresas que decidieron realizar sus ahorros en dólares.

“Por eso estamos muy satisfechos de esta medida; fíjense, 770.000 ahorristas, 770.000 ciudadanos en todo el país van a verse beneficiarios”, declaró Espinoza.

La medida fue coordinada junto a las instituciones bancarias privadas en el país; según la autoridad, los dólares ya se encuentran en las bóvedas de las entidades financieras.

Tras este anuncio, varios camiones blindados salieron del BCB con los dólares para que los distribuyan a las entidades financieras a nivel nacional.

