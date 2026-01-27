Ingvar Ellefsen propone trasladar la Gobernación a El Alto y reactivar la economía mediante "bonos de carbono"

Ingvar Ellefsen, candidato a la Gobernación de La Paz por la alianza Somos La Paz, detalló en Que No Me Pierda los pilares de su propuesta electoral rumbo a los comicios subnacionales de 2026. Con una trayectoria que incluye su reciente paso como diputado nacional (2020-2025) y formación en Derecho y Ciencias de la Educación, Ellefsen apunta a una reforma estructural en la administración departamental.

Descentralización y alianzas público-privadas

Una de las propuestas más llamativas del candidato es el traslado de la sede de la Gobernación a la ciudad de El Alto, argumentando razones de articulación provincial. Según Ellefsen, el proyecto se ejecutaría bajo un modelo de "costo cero" para el Estado.

“Es muy factible llevar la Gobernación a la ciudad de El Alto. En El Alto es donde confluyen las personas de todas las provincias... Los recursos para construir esos edificios deben ser privados y debe ser de la gente de El Alto y el usufructo puede ser compartido por la gobernación. Nos puede costar cero”, afirmó el postulante.

Economía verde y financiamiento

Ante el reducido presupuesto que maneja el departamento, Ellefsen propone migrar hacia una "economía verde" mediante la venta de bonos de carbono, un proyecto que impulsó durante su etapa legislativa.

“Nosotros tenemos el plan de cómo vamos a duplicar los ingresos... En la venta de bonos de carbono, el cálculo es que se puede obtener unos 4.750 millones de dólares año como país... Podríamos obtener muchos recursos y nosotros vamos a ser los primeros y pioneros”, explicó.

Salud y seguridad con enfoque tecnológico

En cuanto a la gestión social, el candidato sostiene que los problemas actuales no derivan de la falta de dinero, sino de una deficiencia administrativa. En seguridad, anunció el lanzamiento de una aplicación móvil con "botones de pánico" coordinados entre vecinos y la policía.

Salud: “No se requiere más presupuesto que el que tenemos. Si tú vas al Sedes, vas a encontrar grandes colas... pero esto sucede por una mala administración... en reunión con los médicos afirmaron: 'Hay una mala administración, no necesitamos más plata'”, aseveró.

Seguridad: “No es comprar más movilidades... a veces es con tecnología, es con cámaras... 60% debe ser a ese apoyo tradicional y 40% apoyo en tecnología”.

Reactivación industrial y turismo

Ellefsen lamentó que La Paz haya perdido competitividad frente a otros departamentos debido a la burocracia y la falta de infraestructura adecuada. Propone reforzar el Parque Industrial de Viacha y aprovechar la Ley 1695 de Geoparques, de la cual es proyectista, para fomentar el turismo internacional.

“Nuestras empresas se han ido de La Paz. Montones de las empresas actualmente están en Santa Cruz... Lo que se necesita es que la gobernación le ponga todos los servicios en un parque industrial para que el empresario se quede... Tenemos que reforzar lo que tenía que ser el Parque Industrial de Viacha”, señaló.

