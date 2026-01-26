John Mendoza plantea una Cochabamba planificada y con soluciones integrales

Mendoza, de 51 años, es arquitecto urbanista y planificador con trayectoria profesional ligada a proyectos de desarrollo urbano y recuperación de espacios públicos.
26/01/2026 14:33
Escuchar esta nota
El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI),John Mendoza Arnez, presentó sus principales propuestas de gestión para la ciudad, enfocadas en resolver problemas estructurales como la basura, el transporte y el ordenamiento urbano.
En entrevista electoral con Red Uno, sostuvo que esa experiencia técnica puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes y planificar una ciudad más moderna y eficiente.
Otro aspecto que destacó fue la necesidad de acercar el gobierno municipal a la población y reducir las brechas entre el norte y el sur. Para ello, propuso un modelo de gestión con presencia territorial y distribución equitativa de inversiones en todos los barrios.
Mendoza también apuntó a la recuperación ambiental, mencionando el río Rocha y el río Tamborada como espacios estratégicos que pueden revitalizarse para uso recreativo y ambiental, y así devolver a la ciudad áreas verdes y de convivencia familiar.
En materia de movilidad urbana, planteó la ordenación del transporte y el comercio, con el fin de lograr una ciudad más ordenada y con desplazamientos más eficientes. Sostiene que estos cambios permitirían un crecimiento sostenible y facilitarían las actividades económicas en Cochabamba.
Su mensaje apunta a una visión de ciudad donde la planificación técnica, la recuperación ambiental y la gestión cercana a la gente se conviertan en pilares para una Cochabamba “digna, organizada y con desarrollo real”.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00