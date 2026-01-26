John Mendoza plantea una Cochabamba planificada y con soluciones integrales

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI),John Mendoza Arnez, presentó sus principales propuestas de gestión para la ciudad, enfocadas en resolver problemas estructurales como la basura, el transporte y el ordenamiento urbano.

Mendoza, de 51 años, es arquitecto urbanista y planificador con trayectoria profesional ligada a proyectos de desarrollo urbano y recuperación de espacios públicos.

En entrevista electoral con Red Uno, sostuvo que esa experiencia técnica puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes y planificar una ciudad más moderna y eficiente.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es dar una solución definitiva al problema de la basura, planteando su industrialización. Explicó que Cochabamba debería convertir sus residuos en una oportunidad económica y no en una carga, generando beneficios para el municipio y los ciudadanos.

Otro aspecto que destacó fue la necesidad de acercar el gobierno municipal a la población y reducir las brechas entre el norte y el sur. Para ello, propuso un modelo de gestión con presencia territorial y distribución equitativa de inversiones en todos los barrios.

Mendoza también apuntó a la recuperación ambiental, mencionando el río Rocha y el río Tamborada como espacios estratégicos que pueden revitalizarse para uso recreativo y ambiental, y así devolver a la ciudad áreas verdes y de convivencia familiar.

En materia de movilidad urbana, planteó la ordenación del transporte y el comercio, con el fin de lograr una ciudad más ordenada y con desplazamientos más eficientes. Sostiene que estos cambios permitirían un crecimiento sostenible y facilitarían las actividades económicas en Cochabamba.

Su mensaje apunta a una visión de ciudad donde la planificación técnica, la recuperación ambiental y la gestión cercana a la gente se conviertan en pilares para una Cochabamba “digna, organizada y con desarrollo real”.

