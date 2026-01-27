De dirigente vecinal a candidato: Orlando Peña busca la Alcaldía de Santa Cruz

Orlando Peña, anunció su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la alianza “Unidos por los Pueblos” en el programa Uno Decide de Red Uno. Durante la entrevista, explicó sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 15 distritos de la ciudad.

Con 37 años, Peña destacó su experiencia en la dirigencia vecinal y afirmó que conoce de cerca las necesidades de los barrios y los distritos. “Puedo llegar a ser alcalde y voy a ser alcalde porque me necesitan mis barrios, mis vecinos y hay que darle mejores días a Santa Cruz”, aseguró.

El candidato explicó que su incursión en la política municipal surge de la necesidad de llevar soluciones concretas a los vecinos y alejarse de los intereses de los partidos tradicionales.

Entre sus propuestas más importantes, Peña planteó la descentralización de los recursos municipales hacia las subalcaldías y la elección de concejales y subalcaldes por distrito.

“Los concejales se van a elegir por distrito… y los subalcaldes también. Es momento que trabajemos en pavimentaciones en los barrios, en los ingresos principales, fortalecer los centros de salud y crear más hospitales en las zonas alejadas donde hoy por hoy lo necesita la gente”, dijo.

Sobre el transporte público, el candidato explicó que es necesario un estudio técnico real del costo del pasaje.

“Si yo llego a ser alcalde, me voy a sentar con las juntas vecinales, controles sociales, el transporte, los gremialistas, todos los sectores, para hacer un estudio de costo real, sin mentirle al pueblo, con los medios de comunicación. Vamos a verificar cuánto cuesta la realidad de cada cosa que necesita el transporte”, señaló.

Asimismo, aseguró que, de ser viable, se podrían implementar tarifas diferenciadas según las rutas y el desgaste de los recorridos.

También propuso mejorar la gestión de la basura mediante la creación de empresas distritales de recolección dependientes del municipio.

En cuanto a salud y educación, aseguró que priorizará el pago de sueldos y la mejora de la infraestructura de hospitales, centros de salud y colegios. El candidato cuestionó la gestión municipal saliente por el incumplimiento de obras y la falta de planificación

Finalmente, Peña invitó a los ciudadanos a conocer su plan de gobierno, registrado en el Tribunal Electoral, y destacó la importancia de participar en los debates y en el proceso electoral de manera informada.

“Los vecinos merecen mejores condiciones de vida, calles transitables, seguridad y servicios eficientes. Como alcalde, voy a trabajar directamente con ellos y con los sectores productivos de la ciudad para devolver la confianza en nuestra alcaldía”, concluyó.

