Leopoldo Chui promete ganar solo Bs 3.500 si es electo gobernador de La Paz; donará el resto de su salario a sectores vulnerables

Leopoldo Chui Torrez, abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), nacido en la ciudad de El Alto, oficializó su candidatura a la Gobernación de La Paz con una propuesta marcada por el desprendimiento económico y la reforma institucional.

Chui, quien destaca por su trayectoria de servicio profesional y social en la urbe alteña, sostiene que su principal motivación es combatir el "abandono estatal" que sufren los niños y la falta de oportunidades para los jóvenes tras concluir sus estudios o el servicio militar.

Compromiso salarial y reforma administrativa

La propuesta que más ha llamado la atención de la ciudadanía es su compromiso directo con la austeridad.

"Doy mi palabra de que Leopoldo Chui, durante los cinco años de gobernador, solamente va a ganar 3.500 bolivianos", afirmó el candidato.

Según explicó, el excedente de su sueldo oficial será donado íntegramente a causas sociales, beneficiando específicamente a niños con cáncer, niños lustrabotas y adultos mayores del departamento.

Además del área económica, Chui plantea una transformación estructural en la administración departamental. Aseguró que, durante su primera semana de gestión, convocará a concurso de méritos y exámenes de competencia para el 95% de los cargos públicos, buscando eliminar el favoritismo político y priorizar la capacidad técnica de los funcionarios.

Una visión generacional

Para el candidato, quien cuenta con una familia estable y dos hijos, la política debe servir como un puente para el desarrollo humano. Su enfoque se centra en convertir a la juventud en la "fuerza motriz económica" del Estado bajo una guía institucional clara.

"Lo más importante es la convicción histórica de que esta generación tiene que guiar a las generaciones menores", concluyó Chui, cerrando su presentación con el tradicional grito de "Jallalla el departamento de La Paz".

