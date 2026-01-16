TEMAS DE HOY:
Crimen en Sacaba Operativo antidrogas Zenón Mamani

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Conozca a Xavier Iturralde: El emprendedor que busca transformar a La Paz en una ciudad "de gente rica"

Con una propuesta centrada en la reducción de impuestos y la eliminación de la burocracia, el candidato a la alcaldía de La Paz apuesta por tres pilares para alcanzar un crecimiento económico.

Jhovana Cahuasa

15/01/2026 22:43

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Xavier Iturralde, paceño de 46 años y profesional en Comercio Exterior con posgrados en Economía y Política Liberal, se presenta en la carrera electoral hacia la Alcaldía de La Paz.

Conocido por su faceta emprendedora como fundador del gimnasio Espacio y su labor como precursor en la generación de diésel a partir de materiales reciclados, Iturralde asegura que su incursión en la política nace del cansancio ciudadano frente a la corrupción. Casado y padre de tres hijos, afirma poseer la visión necesaria para liderar el municipio bajo una lógica de eficiencia y coraje.

PERFIL Y VISIÓN DEL CANDIDATO

¿Por qué quiere ser alcalde de La Paz?

"Porque como todos los paceños estoy cansado de la burocracia y de la corrupción. Yo tengo la visión, el coraje y soy un buen candidato", aseguró Iturralde, quien sitúa a su familia como el motor más importante de su vida.

¿Cuáles son sus propuestas principales?

Su plan de gobierno se sostiene en tres pilares fundamentales que buscan un giro radical en la administración municipal:

  • Obras por cinco: Contempla una reforma administrativa profunda para eliminar la corrupción. El objetivo es multiplicar por cinco los recursos destinados a infraestructura vial, seguridad ciudadana, educación y salud.
  • Dinero para los paceños: Propone bajar impuestos y eliminar lo que denomina "sistemas de extorsión", refiriéndose a las patentes y licencias de funcionamiento actuales. Su meta es fomentar el emprendimiento a través de leyes que conviertan a La Paz en una ciudad de gente rica.
  • La Paz por 7: Plantea una inversión masiva de 1.650 millones de dólares mediante asociaciones público-privadas. Con este pilar, proyecta la generación de 35.000 empleos anuales y un crecimiento económico para la ciudad del 7% por año.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD