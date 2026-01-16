Conozca a Xavier Iturralde: El emprendedor que busca transformar a La Paz en una ciudad "de gente rica"

Con una propuesta centrada en la reducción de impuestos y la eliminación de la burocracia, el candidato a la alcaldía de La Paz apuesta por tres pilares para alcanzar un crecimiento económico.
15/01/2026 22:43
Escuchar esta nota
Xavier Iturralde, paceño de 46 años y profesional en Comercio Exterior con posgrados en Economía y Política Liberal, se presenta en la carrera electoral hacia la Alcaldía de La Paz.
Conocido por su faceta emprendedora como fundador del gimnasio Espacio y su labor como precursor en la generación de diésel a partir de materiales reciclados, Iturralde asegura que su incursión en la política nace del cansancio ciudadano frente a la corrupción. Casado y padre de tres hijos, afirma poseer la visión necesaria para liderar el municipio bajo una lógica de eficiencia y coraje.
PERFIL Y VISIÓN DEL CANDIDATO
¿Por qué quiere ser alcalde de La Paz?
"Porque como todos los paceños estoy cansado de la burocracia y de la corrupción. Yo tengo la visión, el coraje y soy un buen candidato", aseguró Iturralde, quien sitúa a su familia como el motor más importante de su vida.
¿Cuáles son sus propuestas principales?
Su plan de gobierno se sostiene en tres pilares fundamentales que buscan un giro radical en la administración municipal:
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55