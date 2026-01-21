Sergio Choque: “No vengo a aprender, vengo a trabajar por El Alto”

Sergio Choque, abogado de profesión con maestría en Dirección y Administración de Empresas, ha lanzado oficialmente su candidatura a la alcaldía de El Alto.

Con la experiencia de haber sido diputado nacional y presidente de la Cámara Baja, el candidato alteño afirma que su trayectoria es la garantía para una gestión eficiente que no pierda tiempo en curvas de aprendizaje, sino que entregue resultados inmediatos para la urbe.

Durante la presentación de sus motivaciones, Choque subrayó que su motor principal es el respeto por el esfuerzo del ciudadano alteño trabajador. Con un discurso cargado de valores personales, enfatizó la identidad de una población que destaca por su sacrificio diario.

“El propósito que me inspira para ser candidato a alcalde es poner a Dios sobre todas las cosas, mi patria, mi familia y el respeto que le tengo a cada uno de los hermanos alteños, quienes se levantan a las cuatro de la mañana y retornan a sus hogares a las 11 y 12 de la noche”, manifestó el candidato.

Uno de los pilares de su propuesta es la digitalización del municipio. Choque plantea modernizar la administración pública para acabar con las filas interminables en los trámites municipales, lo que, según su análisis, es la clave para erradicar los focos de corrupción que afectan al vecino.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el candidato identificó a la Ceja de El Alto y las extrancas como los puntos más vulnerables y peligrosos de la ciudad. Para combatir la delincuencia en estas zonas neurálgicas, propone:

Vigilancia tecnológica: Implementación masiva de cámaras de seguridad con monitoreo constante.

Intervención en puntos neurálgicos: Refuerzo de la presencia institucional en las áreas de mayor flujo peatonal y comercial.

Gestión eficiente: Uso de su experiencia administrativa para optimizar los recursos destinados a la protección del ciudadano.

