Oscar Huanca propone reducir el gasto político para financiar obras y la industrialización de la basura en El Alto

Oscar Huanca, abogado de 53 años y conocedor de los 14 distritos de la urbe alteña, presentó su plan de gobierno basado en la eficiencia administrativa y el desarrollo urbano. Con una trayectoria que incluye la presidencia de la zona Alto Lima Tercera Sección y su paso por el Concejo Municipal, el candidato apuesta por una reestructuración profunda de los fondos públicos para atender las necesidades postergadas de las zonas.

La propuesta central de Huanca se enfoca en la austeridad. Según explicó, su plan contempla ahorrar 50 millones de bolivianos en los próximos cinco años. El primer paso para lograrlo será reducir el presupuesto del Concejo Municipal en 10 millones de bolivianos anuales.

"Estamos planteando cinco lineamientos: ahorrar 50 millones los próximos 5 años, quitando al Concejo Municipal la suma de 10 millones de bolivianos", manifestó el candidato.

Además, propone una reducción del 50% en los recursos de fortalecimiento institucional, dinero que pretende redireccionar hacia obras vecinales y proyectos de impacto social.

Uno de los pilares más ambiciosos de su programa es la industrialización de la basura. Huanca prevé que este proyecto podría generar un ahorro y beneficio de más de 600 millones de bolivianos, monto que sería destinado íntegramente a las obras que los distritos alteños demandan con urgencia.

En cuanto al desarrollo urbano y social, su plan se divide en ejes estratégicos:

Seguridad Ciudadana: Un plan integral para convertir a El Alto en una ciudad segura.

Salud y Educación: El lineamiento de "El Alto Inclusivo" para garantizar bienestar social.

Infraestructura: La ejecución del Parque Urbano Metropolitano y la consolidación de avenidas troncales como la Litoral, Julio César Valdés y la Adrián Castillo.

