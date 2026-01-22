Carlos "Cae" Palenque lanza su candidatura a la Alcaldía de La Paz con la promesa de una "revolución tecnológica"

Carlos Eduardo Palenque Monrroy, conocido popularmente como "Cae", ha oficializado su intención de convertirse en el próximo alcalde de La Paz. A sus 42 años, el profesional en comunicación, publicidad y marketing, y padre de familia, asegura que su motivación nace del deseo de combinar liderazgo y experiencia técnica para devolverle a la sede de Gobierno una visión de futuro que la sitúe nuevamente como una ciudad referente a nivel regional.

La columna vertebral del plan de Palenque se basa en una reingeniería financiera profunda del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Según el candidato, este ajuste permitirá optimizar los recursos actuales para incrementar significativamente los presupuestos destinados a tres pilares críticos: salud, educación y seguridad.

Palenque propone que la tecnología sea la "compañera transversal" de su gestión. Su plan contempla el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para la gestión de riesgos (prevención de desastres), la telemedicina en el área de salud y la modernización del sistema educativo municipal.

En cuanto a la movilidad urbana, el candidato plantea lo que denomina una "revolución del transporte". Su propuesta estrella consiste en la implementación de un nuevo tren eléctrico que funcione como un sistema articulador. Este transporte buscará conectar las estaciones del teleférico con las paradas del bus municipal Pumakatari.

El objetivo de esta red integrada es liberar las vías principales de la ciudad, reduciendo el congestionamiento vehicular y ofreciendo a los paceños un sistema de transporte moderno, ecológico y eficiente.

"Queremos tener una gran visión de futuro para que La Paz vuelva a estar a la altura", manifestó Palenque.

Mira la programación en Red Uno Play