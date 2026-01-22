Senador del PDC propone reducir sueldo de parlamentarios a Bs 10.000 y denuncia "agresiones" de sus colegas

En medio de una creciente polémica en la Asamblea Legislativa, el senador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nilton Condori, lanzó una propuesta que ha sacudido el hemiciclo: reducir el salario de los legisladores de 23.000 a 10.000 bolivianos. El parlamentario, de profesión profesor, aseguró que el actual nivel de remuneración no se justifica y que ese dinero debería destinarse a sectores que "se rompen el lomo", como médicos y maestros.

Condori desglosó la serie de benficios y presupuestos que maneja el Poder Legislativo, señalando que la dieta mensual es solo una parte del gasto que representa cada asambleísta para el Estado boliviano.

"Yo era profesor y con 4.000 bolivianos me alcanzaba. Jamás en mi vida vi tanta plata, tanto sueldo. Es plata de los bolivianos y no podemos abusar", afirmó el senador de identidad aymara, quien criticó que algunos colegas se limiten a "devolver chips de 620 bolivianos" en lugar de discutir el fondo del gasto público.

"Casi me agreden en el ascensor"

La postura de Condori no fue bien recibida por sus pares. El legislador relató que este jueves, al ingresar a la sesión, fue increpado por otros senadores.

"Me han empezado a reñir mis colegas; cuando subía por el ascensor me reclamaban: '¿Cómo usted va a pedir rebaja? Deberías pedir un poco más'. Casi me agreden. Una senadora me dijo ocioso y justificó que los 23.000 bolivianos le corresponden porque supuestamente trabaja tanto que no tiene tiempo ni para contestar llamadas", denunció.

El senador también cuestionó lo que llamó una "dimensión maligna" de la política boliviana, donde familias enteras se han enquistado en cargos públicos, citando los casos de los hijos de Manfred Reyes Villa y Johnny Fernández, o las esposas del vicepresidente, de Santos Quispe y otros líderes. "En Bolivia ya ven la política como un mecanismo de supervivencia", lamentó.

Ante la previsión de que un proyecto de ley para reducir sueldos no prospere en la Asamblea —debido a que "esa élite se ha enquistado desde tiempos de la República"—, Condori planteó una salida democrática: un referéndum nacional.

"Es una consulta al pueblo boliviano. ¿Cuánto tenemos que ganar los servidores públicos? Yo dependo de mis bases. Nuestra función es legislar, fiscalizar y gestionar, pero no estamos cumpliendo y por eso este sueldo es mucha cosa para mí", concluyó.

