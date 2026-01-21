TEMAS DE HOY:
TSE anuncia encuentro multipartidario para este jueves en Santa Cruz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila reiteró que en la ciudad de Santa Cruz se citó todos los delegados de los partidos políticos a un encuentro multipartidario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

21/01/2026 19:30

Foto: Gustavo Ávila presidente del TSE
Santa Cruz

El Tribunal Supremo Electoral convocó a un encuentro multipartidario para este jueves 22 de enero en Santa Cruz. Gustavo Ávila, presidente del TSE indicó que en la reunión con las organizaciones políticas servirá para tratar temas de gran importancia para las elecciones subnacionales 2026

El objetivo de este encuentro será poder definir junto a los delegados políticos acciones con respecto a temas de combatir la guerra sucia, la desinformación, la obligación que tiene cada partido en revisar el padrón electoral, propaganda, campaña y debates.

“Informar a la ciudadanía que nos hemos trasladado hasta la ciudad de Santa Cruz para realizar un encuentro multipartidario en el que han sido convocados todos los delegados políticos que participan de las Elecciones Subnacionales 2026”, declaró Ávila.

El TSE lleva adelante las actividades enmarcadas para las Elecciones Subnacionales 2026 donde se van cumpliendo uno a uno conforme a las fechas establecidas, para llegar a las elecciones este próximo 22 de marzo para renovar a los 9 gobernadores departamentales y 342 municipios y 7 Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOCs).

