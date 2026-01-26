Rodrigo Paz destapa contratos ocultos y advierte: “Los que robaron al país irán a la cárcel”

En un encendido discurso en Potosí, el presidente Rodrigo Paz denunció la existencia de contratos desconocidos firmados en gestiones pasadas y anunció procesos judiciales contra las personas que, según afirmó, “robaron al país”, sin importar su afiliación política.

Durante su intervención, el mandatario se refirió a varios proyectos ejecutados en el departamento, entre ellos la fábrica de cemento, la cual actualmente no estaría en funcionamiento. No obstante, aseguró que su Gobierno realizará las gestiones necesarias para recuperar y poner en marcha esta infraestructura.

“Yo me voy a sentar con ustedes, pero no con los demagogos. Me quiero sentar con quienes quieran contratos transparentes y no discursos populistas, porque esos fueron los que los mantuvieron en la pobreza siendo los más ricos de Bolivia”, afirmó.

Paz cuestionó duramente a quienes, según dijo, prometieron desarrollo con proyectos que nunca funcionaron.

“Esos son los que te prometen fábricas que no funcionan. La de cemento la vamos a hacer funcionar, porque ya me dijeron que se la están robando”, sostuvo.

El presidente aseguró que su Gobierno perseguirá a los responsables de hechos de corrupción vinculados a la construcción de dicha fábrica y recalcó que deberán enfrentar la justicia.

“Vamos a perseguir a los corruptos que se robaron haciendo esa fábrica, porque se tienen que ir a la cárcel. No pueden seguir engañando al pueblo potosino ni al pueblo boliviano”, enfatizó.

En ese sentido, fue enfático al señalar que no habrá impunidad, independientemente del partido político al que pertenezcan los involucrados.

“No me importa de qué partido político sean ni su pasado: se van a la cárcel. Los proyectos que vayamos a pedir tienen que realmente funcionar”, afirmó.

Finalmente, Paz reveló que el anterior gobierno habría firmado contratos “que nadie conoce” relacionados con la industrialización de minerales, situación que —dijo— obliga a trabajar en nuevas normativas.

“Tenemos que desarrollar una nueva ley del litio y también nuestra capacidad en químicas básicas. Con eso se hace industria, se invierte y se crece, pero con reglas claras”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play