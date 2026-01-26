La violencia en el suroeste de Colombia cruzó una nueva línea roja este lunes. Las autoridades colombianas confirmaron el asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, de 35 años, quien fue atacado por sicarios en su propia vivienda mientras disfrutaba de un día de descanso junto a su familia. En el atentado, su hijo de apenas 10 meses de edad resultó herido de bala.

El crimen tuvo lugar la noche del domingo 25 de enero en el corregimiento de Robles, una zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Según los reportes oficiales, un hombre armado ingresó a la residencia del uniformado y disparó en repetidas ocasiones, impactando al oficial en el abdomen y un brazo.

Un ataque "fuera de todos los límites"

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, expresó su indignación a través de sus canales oficiales: "Este crimen, cometido fuera del servicio y en un entorno familiar, traspasa todos los límites y demuestra el desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana".

Respecto al estado de salud del menor, se informó que el bebé fue trasladado de urgencia a una clínica en la ciudad de Cali. Aunque inicialmente se reportó con pronóstico reservado, las últimas actualizaciones médicas indican que la herida fue en una de sus extremidades y que el niño se encuentra fuera de peligro.

Contexto de violencia en la región

El municipio de Jamundí se ha convertido en uno de los puntos más críticos de seguridad en Colombia. Ubicado estratégicamente en el área metropolitana de Cali, es una zona de tránsito y disputa territorial entre:

Disidencias de las FARC: Grupos que no se acogieron al proceso de paz de 2016.

ELN (Ejército de Liberación Nacional): La última guerrilla activa del país.

El patrullero Pineda, quien llevaba 15 años de servicio en la institución, es el quinto policía asesinado en Colombia en lo que va de 2026, un dato que refleja la tensa situación de orden público que enfrenta el país sudamericano a inicios de año.

Recompensa y justicia

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó enérgicamente el ataque y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (aproximadamente 13.750 dólares) por información que permita la captura de los sicarios.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado una "burbuja investigativa" para determinar si el asesinato fue un ataque directo contra la institución policial o si obedeció a otros motivos personales, aunque la modalidad de sicariato en esa zona suele estar vinculada a estructuras criminales organizadas.

Con información de El País Colombia y lapatilla.com.

