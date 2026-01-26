¡Escenas desgarradoras! Ferry se hunde en Filipinas con más de 350 personas a bordo

Un ferry de pasajeros y carga se hundió en la madrugada de este lunes cerca de la isla de Baluk-baluk, en la provincia de Basilán, Filipinas, dejando al menos 15 muertos y decenas de desaparecidos, según la Guardia Costera. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes.

El M/V Trisha Kerstin 3, que zarpó desde Zamboanga rumbo a la isla de Joló, presentó problemas técnicos poco después de la medianoche, según reportes oficiales. Pese a que las condiciones climáticas eran favorables, la embarcación colapsó, poniendo en riesgo a cientos de personas.

“Había un oficial de seguridad de la guardia costera a bordo y fue el primero en alertarnos”, declaró el comandante Romel Dua. El oficial sobrevivió y coordinó el despliegue de buques, helicópteros Black Hawk y embarcaciones locales para rescatar a los pasajeros.

Hasta el momento, más de 300 personas fueron rescatadas, mientras que las operaciones continúan buscando a los desaparecidos. Algunos sobrevivientes y cuerpos recuperados fueron trasladados al puerto de Isabela, donde recibieron atención médica.

La causa exacta del naufragio aún no está clara, y la Guardia Costera inició una investigación formal. Autoridades confirmaron que la embarcación no mostraba indicios de sobrecarga al zarpar.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Filipinas, un archipiélago de más de 7.600 islas donde el transporte por mar es esencial. Muchos siniestros se deben a mantenimiento deficiente, exceso de pasajeros y aplicación irregular de normas de seguridad, sobre todo en regiones remotas.

El naufragio del Trisha Kerstin 3 se suma a otras tragedias recientes, como el incendio del MV Lady Mary Joy 3 en 2023, que dejó más de 30 muertos. La peor catástrofe marítima en tiempos de paz ocurrió en 1987 con el MV Doña Paz, con más de 4.300 víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play