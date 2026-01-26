TEMAS DE HOY:
Internacional

México: 11 muertos y al menos 3 heridos tras tiroteo en un campo de fútbol amateur

Un ataque perpetrado por un comando fuertemente armado durante un partido amateur conmocionó a la población mexicana.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/01/2026 10:25

México

Once personas sin vida y por lo menos tres más gravemente heridas es el saldo preliminar de una balacera registrada al interior de un campo de fútbol ubicado en la colonia Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en México.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado arribó al predio conocido como Campos de las Cabañas, donde se desarrollaba un partido de fútbol amateur con la presencia de familias, entre ellas mujeres y niños.

Testigos relataron que los sujetos, quienes se desplazaban en al menos cuatro camionetas, descendieron fuertemente armados y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra los asistentes, provocando pánico y una escena de extrema violencia.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido. Minutos después, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y cuerpos de emergencia acudieron al sitio, donde paramédicos confirmaron que 10 personas murieron de manera inmediata.

Posteriormente, una persona más falleció durante su traslado a un hospital, elevando la cifra de víctimas mortales a 11.

Otras tres personas permanecen internadas en distintos nosocomios, varias de ellas en estado grave. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

