David Vargas: El candidato y académico que busca llevar a El Alto al Siglo XXI

Nacido en el corazón de El Alto y criado en Ciudad Satélite, David Vargas decidió saltar a la arena política con una premisa clara: rescatar a una ciudad que, según su visión, se encuentra "anclada en el siglo XIX".

Con el respaldo de su formación en el colegio Juan Capriles y una década de cátedra en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Vargas busca capitalizar su experiencia en seguridad y academia para transformar la urbe más joven de Bolivia.

El perfil de Vargas está profundamente ligado a la identidad combativa de la ciudad. Durante su lanzamiento, recordó con énfasis su participación en la Guerra del Gas.

"He participado con el maravilloso pueblo alteño en las heroicas gestas de octubre de 2003; marchábamos todos los días hasta San Francisco con la COB para asegurar los hidrocarburos para el pueblo", manifestó, vinculando su historia personal con las luchas sociales que definieron el presente del país.

La propuesta estrella de Vargas se aleja del asistencialismo tradicional y apunta a la tecnología. El candidato sostiene que el retraso de El Alto se debe a una falta de visión moderna, por lo que propone un sistema de industrialización de residuos sólidos.

"Cuando les presente la industrialización de la basura como una fuente de iluminación y enriquecimiento para El Alto, se convencerán", afirmó, sugiriendo que el problema de la limpieza urbana puede transformarse en una solución energética y económica para las arcas municipales.

En materia de ordenamiento territorial y seguridad, Vargas propone un movimiento estratégico: trasladar la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) al Distrito 8. Según el candidato, esta medida atacaría dos frentes.

Infraestructura, al solucionar el hacinamiento que actualmente sufren los cadetes en sus instalaciones tradicionales y urbanismo al fomentar que los alteños cuenten con oficinas, parques y servicios cercanos, evitando los largos y costosos traslados hacia el centro o hacia la ciudad de La Paz.

