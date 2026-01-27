Gobierno de Venezuela proyecta un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que prevé un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026 con una mayor apertura a empresas privadas en el sector, en medio de los cambios que adelanta su gobierno.

La mandataria impulsa un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, con miras a incrementar la producción petrolera del país tras los acuerdos con el presidente estadounidense Donald Trump después del bombardeo que llevó a la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero. Rodríguez asumió el poder tras la incursión estadounidense.

"El año pasado la inversión fue casi 900 millones de dólares y para este año se firmó y se proyectó una inversión de 1.400 millones de dólares", dijo durante un discurso con empresarios del sector al que accedió la AFP.

La reforma legislativa, que fue aprobada en una primera discusión en el Parlamento venezolano, busca abrir paso a la recuperación de la industria petrolera y atraer los capitales necesarios para subir la producción.

Se espera que esta semana los parlamentarios la aprueben definitivamente.

El texto incluye una figura para acordar contratos entre las empresas nacionales y extranjeras con el Estado que les permita ejecutar operaciones de exploración y extracción con mayor flexibilidad.

Se trata de los llamados Contratos de Participación Petrolera (CPP) en Hidrocarburos suscritos bajo el amparo de la llamada Ley Antibloqueo aprobada para sortear las sanciones de Estados Unidos bajo gran hermetismo.

A juicio de Rodríguez, esta figura resultó en un "modelo exitoso". "Al día de hoy hay 29 CPP suscritos", dijo.

Mariano Vela, presidente de la empresa estadounidense Chevron, agradeció los esfuerzos que realiza el Parlamento.

"Estamos preparados para continuar aportando nuestra experiencia en el manejo de las operaciones, con innovación tecnológica, un trabajo arduo y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", agregó.

Mira la programación en Red Uno Play