¡Terrible! Descubren que líder de secta coordinaba nuevas muertes desde su celda en Kenia

La Fiscalía de Kenia anunció este lunes 26 de enero que imputará formalmente al autoproclamado pastor Paul Nthenge Mackenzie por el asesinato de otras 52 personas. Las víctimas fueron localizadas en la finca Binzaro, en el condado de Kilifi, un sitio ubicado a unos 30 kilómetros de la zona donde se descubrió la masacre original en 2023.

Mackenzie, líder de la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, ya se encontraba bajo custodia tras el hallazgo de 429 cuerpos en el bosque de Shakahola. En aquel caso, los fieles fueron inducidos a ayunar hasta morir bajo la promesa de "conocer a Jesucristo" antes del fin del mundo.

Órdenes desde la prisión

La nueva imputación añade un giro alarmante al caso. Según la Oficina del Director de Procesamientos Públicos (ODPP), se sospecha que Mackenzie continuó dirigiendo las actividades de la secta incluso después de ser arrestado.

Evidencias en la celda: Investigadores recuperaron notas escritas a mano en las celdas de Mackenzie que presuntamente detallan transacciones realizadas a través de teléfonos móviles.

Modus operandi: El fiscal afirma que el líder utilizó "enseñanzas radicales y estructuras coordinadas" para atraer a las víctimas a la remota aldea de Binzaro.

Cargos adicionales: Además de los cargos previos, Mackenzie y sus coacusados enfrentarán nuevas acusaciones por radicalización, facilitación de actos terroristas y asesinato.

El horror de Binzaro

El hallazgo en Binzaro se produjo el año pasado, cuando los peritos exhumaron 34 cuerpos y más de 100 restos óseos. Las autoridades creen que algunas personas que sobrevivieron a la tragedia inicial en Shakahola no fueron aceptadas por sus comunidades y regresaron al bosque, donde la secta seguía operando en la sombra.

De acuerdo con testimonios de supervivientes, Mackenzie estableció un orden macabro para el ayuno: los niños debían ser los primeros en morir, seguidos por los solteros, las mujeres, los hombres y, finalmente, los líderes de la iglesia.

La lectura conjunta de cargos está programada para el 11 de febrero de 2026 ante un tribunal en Malindi. Hasta la fecha, Mackenzie se ha declarado inocente de múltiples cargos de homicidio involuntario relacionados con las fosas comunes de Shakahola. Las autoridades han sido duramente criticadas por no haber intervenido a tiempo, considerando que Mackenzie había sido arrestado en 2017 y 2018 por predicar que la educación escolar era "satánica", sin que se tomaran medidas definitivas para frenar su influencia.

Con información de AFP, BBC y EFE.

Mira la programación en Red Uno Play