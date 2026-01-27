Una esquiadora salvó su vida de milagro tras ser atacada por un leopardo de las nieves en las inmediaciones del Geoparque Mundial de la UNESCO Keketuohai, en el norte de China. El suceso, que causó conmoción por la naturaleza esquiva de estos felinos, se produjo cuando la turista intentó aproximarse en exceso al animal para obtener una fotografía.

El ataque: instinto frente a la cámara

Según informes de las autoridades locales y testigos, la mujer se encontraba cerca de la aldea de Talat alrededor de las 19:00 horas cuando divisó al ejemplar. Al no lograr un buen ángulo para su cámara, decidió romper la distancia de seguridad y acercarse a unos tres metros del depredador, informan los medios Clarín y El País Uruguay.

En ese momento, el instinto del animal respondió de inmediato: el leopardo se abalanzó sobre ella, inmovilizándola en la nieve y logrando morderla en el rostro. La intervención rápida de sus acompañantes y de un instructor de esquí, quien utilizó sus bastones para ahuyentar al felino, fue fundamental para evitar una tragedia mayor.

Un casco protector y alertas ignoradas

A pesar de la ferocidad del encuentro, la esquiadora no sufrió daños considerables en el rostro gracias a que llevaba puesto su casco de esquí al momento del impacto. Tras el incidente, fue trasladada de urgencia a un centro médico donde permanece estable.

Las autoridades regionales de Xinjiang recalcaron que ya existían advertencias previas sobre la presencia de leopardos en la zona del Valle Gem. "No salga de su vehículo ni se acerque a tomar fotos", rezaba uno de los comunicados emitidos días antes del ataque, tras reportarse avistamientos de ejemplares que posiblemente buscaban alimento cerca de áreas pobladas.

Expertos en vida silvestre señalan que este tipo de agresiones son extremadamente raras, ya que el leopardo de las nieves es conocido como el "fantasma de las montañas" por su tendencia a evitar cualquier contacto humano. Sin embargo, situaciones de estrés por falta de alimento o el sentimiento de verse acorralados por la actividad humana en alta montaña pueden desencadenar estas reacciones defensivas.

China alberga cerca del 60% de la población mundial de esta especie vulnerable. Tras este incidente, las autoridades han reforzado los protocolos de vigilancia y evacuación en la estación de esquí de Koktokay para garantizar la seguridad de los deportistas y la protección de la fauna silvestre.

