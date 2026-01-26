La implementación del plan gubernamental para la devolución de ahorros en dólares ha sido recibida como una señal contundente para restaurar la confianza en el sistema financiero. Alejandro Alpire, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, destacó que esta medida forma parte de una estrategia gradual y coherente del Ministerio de Economía.

Se espera que el cumplimiento total de esta devolución se concrete al finalizar el primer semestre del año, marcando un hito en la normalización monetaria. Según el analista, este movimiento generará un efecto inmediato de presión a la baja sobre el dólar paralelo al neutralizar la especulación actual.

El objetivo final de estas disposiciones es lograr que las divisas abandonen el mercado informal y retornen a los canales bancarios oficiales. Alpire enfatizó que estos pasos son positivos mientras se define la nueva metodología oficial que regirá el tipo de cambio en el país.

