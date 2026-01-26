Ensayos intensivos y ritmo en las calles: así se preparan los fraternos para el Corso de Corsos

Cochabamba ya vive el espíritu del Carnaval 2026 y las fraternidades intensifican sus ensayos rumbo al Gran Corso de Corsos, previsto para el 21 de febrero.

Una de ellas es la Fraternidad Caporales “La Juve”, que afina cada paso con entusiasmo. Según explicó Joel Calle, representante de la agrupación, los ensayos comenzaron a principios de enero y continúan con fuerza de cara a la entrada precarnavalera, que se realizará este sábado 31 de enero.

“Estamos listos para la precarnavalera. Nuestros ensayos son intensivos y tenemos guías y subguías que enseñan desde lo más básico a los nuevos”, detalló Calle.

Actualmente, más de 100 fraternos participan en los ensayos. La agrupación trabaja tanto en los pasos como en la coordinación de su presentación, que buscará destacar en uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval cochabambino.

Invitación abierta a nuevos integrantes

Calle también invitó a quienes deseen sumarse a la fraternidad a inscribirse y formar parte de esta experiencia cultural.

Con cada ensayo, la ciudad se llena de ritmo, color y tradición, anticipando la energía del Corso de Corsos, una celebración donde danza, cultura y alegría se mezclan en las calles de Cochabamba.

