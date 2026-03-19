Paro en salud persiste y deja a pacientes como los más afectados

El paro de los trabajadores en salud continúa y, mientras las demandas del sector siguen sin resolverse, los pacientes vuelven a ser los más perjudicados.

La Federación Sindical de Trabajadores de Salud cumple su segundo día de una medida de 48 horas, en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios, bonos y mejores condiciones laborales.

Paros escalonados y sin solución

La medida no es aislada. En las últimas semanas, el sector ha llevado adelante protestas similares:

Paro de 24 horas el miércoles 11

Nuevo paro de 48 horas en curso

“Nosotros hemos quedado de ingresar en paro nuevamente la siguiente semana”, advirtió Robert Hurtado, anticipando que el conflicto podría prolongarse.

Pacientes en espera… y en riesgo

Mientras el conflicto se extiende, la atención médica se ve interrumpida, obligando a los pacientes a reprogramar consultas y procedimientos.

Para muchos, un día sin atención no es menor:

Consultas que se retrasan semanas o meses

Tratamientos que se dilatan

Diagnósticos que se postergan

El costo silencioso del paro

Aunque las demandas del sector salud son consideradas legítimas, el impacto recae directamente en quienes más necesitan atención.

Hay pacientes que, ante la falta de atención, terminan postergando su tratamiento por largos periodos, agravando su estado de salud.

Exigen respuestas

Desde el sector aseguran que ya se cumplieron los plazos establecidos sin recibir respuestas, lo que derivó en la radicalización de las medidas.

“Nosotros hemos puesto un plazo y no cumplieron”, señalaron.

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