Santa Cruz activa el plan ‘Carnaval Seguro’ con 900 efectivos en las calles

En un esfuerzo conjunto, la Policía Boliviana presentó el plan ‘Carnaval Seguro 2026’ para garantizar la integridad de los ciudadanos. La iniciativa cuenta con el respaldo activo de la comparsa coronadora ‘Los Testarudos’, la ACCC y la Dirección Departamental de Tránsito.

Fernando Guzmán, gerente de la ACCC, destacó que “estamos dando un mensaje de unidad, todos los artífices de esta fiesta grande, la Policía que es responsable de la seguridad, Camila I de dar alegría y los coronadores que son la cereza del pastel”, señaló.

El despliegue operativo contempla la movilización diaria de aproximadamente 900 efectivos policiales en puntos estratégicos del departamento. Las autoridades confirmaron que la vigilancia se extenderá desde el área urbana hasta las provincias y ciudades intermedias para asegurar un desarrollo responsable de las actividades.

Camila I, reina del carnaval cruceño, hizo un llamado enfático a la conciencia ciudadana para marcar un hito positivo en esta edición.

“Queremos hacer un carnaval histórico dejando huella con responsabilidad; pedimos a los ciudadanos ser conscientes y no conducir si consumen bebidas alcohólicas”, manifestó la soberana.

Por su parte, la Dirección Departamental de Tránsito instó a los transeúntes y conductores a respetar estrictamente las normas de circulación vigentes. “Si festejas en carnaval no lleves el vehículo y evita ante todo el consumo de bebidas alcohólicas si estás al mando de un motorizado”, recomendó.

Finalmente, Jorge Salazar, presidente de ‘Los Testarudos’, calificó este encuentro como una unión estratégica indispensable para la concientización masiva. “Aparte de cuidar nuestras vidas, tenemos que cuidar la de los demás para que todos puedan festejar de forma responsable”, concluyó el representante de los coronadores.

