El acceso a un clic de distancia: La tecnología facilita el cobro del bono PEPE de Bs 450

La digitalización de los servicios públicos en Bolivia da un paso adelante con la implementación del sistema de consultas para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Con el objetivo de optimizar el tiempo de los ciudadanos, la Gestora Pública ha integrado herramientas tecnológicas que permiten saber, en cuestión de segundos, si una persona es apta para recibir el pago de Bs 450.

Esta estrategia no solo busca modernizar el Estado, sino garantizar que el apoyo llegue de forma directa y sin intermediarios a las familias que más lo necesitan.

La pieza central de esta iniciativa es el código QR oficial, el cual actúa como un puente directo entre el ciudadano y la base de datos de la Seguridad Social. Al escanear este código con la cámara de cualquier smartphone, se elimina la incertidumbre de los beneficiarios.

"El acceso está literalmente a un clic de distancia", señalan las autoridades, destacando que el sistema ha sido diseñado para ser liviano y fácil de usar, incluso para personas que no están familiarizadas con aplicaciones complejas.

Para garantizar la integridad del proceso, el sistema solicita dos requisitos básicos: el número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento. Una vez introducidos los datos, la plataforma realiza un cruce de información instantáneo con el padrón del Programa PEPE.

Si el usuario está habilitado, el sistema le indicará que ya puede proceder al cobro, proporcionándole la tranquilidad de que su beneficio está asegurado antes de movilizarse a una entidad bancaria.

Este despliegue tecnológico cuenta con el respaldo y la fiscalización de la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros), asegurando que el flujo de datos sea privado y seguro.

Al utilizar canales digitales oficiales como www.gestora.bo, el Gobierno busca minimizar el riesgo de desinformación. Con este método, el Programa PEPE se consolida como un referente de cómo la tecnología puede ser el mejor aliado para la protección social y la equidad económica en el país.

