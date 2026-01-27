Anuncian intervención policial en predios avasallados de Las Londras, en Guarayos

La intervención policial en los predios avasallados de la zona de Las Londras, en el municipio de Guarayos, es inminente y se ejecutará en cuanto la Policía concluya la organización de los operativos, informó el abogado Álvaro Latorre, representante legal de las víctimas de estos hechos.

“Tenemos entendido que la intervención de Las Londras es algo inexorable, es algo que va a pasar en lo más pronto posible, dependiendo de la organización que tenga la Policía”, afirmó Latorre en contacto con medios de comunicación.

El jurista explicó que esta acción responde a lo acordado en una reunión sostenida la anterior semana con autoridades nacionales, departamentales, la Policía y la Fiscalía, donde se determinó intervenir los predios que fueron ocupados de manera violenta por grupos irregulares.

Latorre señaló que se realizaron visitas a zonas como San Pedro para informar a las personas asentadas ilegalmente sobre la decisión asumida por las autoridades.

“Se les ha explicado que finalmente llegó el día de poner fin a estos avasallamientos”, indicó, al tiempo de exhortar a los ocupantes a retirarse de forma voluntaria.

“Se ha exhortado a la gente a que abandone voluntariamente y se eviten los enfrentamientos y el derramamiento de sangre”, remarcó el abogado.

Pese a ello, reconoció que los grupos irregulares aún permanecen en los predios. “Si bien algunas personas estarían tomando conciencia para salir, actualmente estos predios continúan ocupados”, sostuvo, citando información de inteligencia recopilada en la zona.

El abogado también aseguró que existen personas plenamente identificadas como presuntos cabecillas de los avasallamientos. “Los responsables están plenamente identificados y serán procesados conforme a ley”, manifestó.

Latorre fue enfático al advertir que toda persona que se encuentre en un predio avasallado está cometiendo un delito. “Toda persona que se ha encontrado dentro de un predio avasallado está cometiendo en flagrancia el delito de avasallamiento”, afirmó.

Añadió que los ocupantes serán puestos a disposición del Ministerio Público y que se iniciarán acciones legales para resarcir el daño patrimonial a los propietarios. “Se van a realizar las acciones tendientes a resarcir el daño patrimonial causado”, explicó.

Advirtió que los bienes de los principales responsables podrán ser incautados y rematados. “Estos bienes serán incautados y serán objeto de remate posteriormente, para que los dueños se cubran todos los daños que ha ocasionado esta gente”.

