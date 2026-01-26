TEMAS DE HOY:
Las Auténticas brillaron en la tercera precarnavalera y anuncian sorpresas para el corso

La comparsa de damas Las Auténticas ganó por tercera vez la precarnavalera y prepara nuevas sorpresas para el corso, celebrando 14 años de trayectoria y energía carnavalera. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/01/2026 10:40

Santa Cruz, Bolivia

La comparsa de damas Las Auténticas se llevó nuevamente todos los aplausos al ganar por tercera vez el primer lugar en la tercera precarnavalera. La reina de la comparsa, Valery I, destacó la experiencia como “inolvidable”, resaltando el cariño y la energía de la gente durante todo el recorrido.

Con la temática “Carnaval de calle”, las integrantes compartieron su alegría y la pasión que las caracteriza, mostrando trajes coloridos y coreografías que hicieron vibrar al público.

Además, explicaron que las notas musicales que acompañan su presentación fueron elaboradas especialmente para ellas, las cuales también lucen en sus casacas como símbolo de su identidad.

“Vamos a estar presentes en el corso con nuestra alegría, nuestros hermosos trajes y muchas sorpresas más que se vienen”, anunciaron.

Este año, Las Auténticas celebran 14 años de trayectoria, consolidándose como un referente de las comparsas de damas y prometiendo un espectáculo que nadie querrá perderse.

 

