Padre de cuatro niños lucha por su vida tras brutal asalto: familia clama por ayuda

Un violento atraco ocurrido el pasado jueves a mediodía, en la capital cruceña, ha dejado a un joven padre de familia en estado crítico tras ser apuñalado por la espalda. La víctima se dirigía a su trabajo cuando delincuentes en motocicleta lo interceptaron para arrebatarle sus pertenencias de forma sanguinaria, según lo que indica uno de sus familiares.

El paciente ya ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas de alta complejidad debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma blanca. Actualmente, la deuda hospitalaria supera los Bs 50.000, una suma que resulta inalcanzable para su familia.

La madre del afectado ya formalizó la denuncia ante las autoridades pertinentes y exige que se identifique pronto a los responsables. Quienes deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse directamente al número 78026067 para realizar sus donaciones.

Mira la programación en Red Uno Play