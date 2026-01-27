La Policía Boliviana desarticuló una banda delincuencial dedicada al robo agravado de teléfonos celulares en la ciudad de Santa Cruz, tras un operativo realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

El director de la Felcc, Gilmar Valencia, informó que el hecho más reciente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el barrio Virgen de Cotoca, donde dos antisociales interceptaron a una mujer para sustraerle su celular, provocándole una herida a la altura de la pierna durante el asalto.

“Posteriormente, gracias al trabajo investigativo del personal de la EPI-8, se logró identificar y encontrar el motorizado utilizado para cometer el delito”, explicó Valencia.

El vehículo era conducido por Elvis P. B., quien fue aprehendido. En el interior del motorizado se encontraron prendas y objetos que habrían sido robados en distintos hechos delictivos.

Según la autoridad policial, los sujetos no solo estarían implicados en este caso, sino en varios robos agravados registrados en la ciudad. Para intimidar a sus víctimas, utilizaban un arma de juguete, simulando estar armados.

“El modus operandi era el mismo en todos los casos. Incluso se tienen registros en redes sociales, principalmente TikTok, donde los implicados reconocen su participación en estos hechos criminales”, añadió el director de la FELCC.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho similar.

