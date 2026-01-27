Limbert Céspedes propone "Volver a Empezar" en Sacaba

En una nueva entrega de “Conociendo al Candidato”, el arquitecto Limbert Céspedes López presentó su postulación a la alcaldía de Sacaba por el FRI. Con una trayectoria que combina la planificación urbana y la experiencia legislativa, Céspedes apuesta por un plan denominado "Proyecto Sacaba: Volver a Empezar".

A sus 47 años, Céspedes destaca su formación técnica como arquitecto con estudios de maestría en arquitectura hospitalaria, un perfil que busca aplicar a las carencias del sistema sanitario local. Su experiencia en la gestión pública incluye:

Planificación: Lideró esta área entre 2010 y 2015.

Concejo Municipal: Fue concejal entre 2015 y 2018, llegando a ejercer la presidencia del ente deliberante en dos gestiones.

"Estos más de seis años fuera de la institución me han permitido visibilizar las grandes debilidades que tiene nuestro municipio", afirmó el candidato, quien se describe como un hombre arraigado en la familia y amante de las mascotas.

El núcleo de su propuesta, bajo el lema "Mi casa, mi hogar, mi tranquilidad", se centra en la regularización del derecho propietario. Céspedes enfatizó que busca transformar la situación de los vecinos para que dejen de ser simples "poseedores" y obtengan la titularidad legal de sus viviendas.

En cuanto a salud, el candidato calificó de "indolente" la situación actual y prometió una gestión de "cero colas". Su objetivo es erradicar las esperas en las calles para acceder a atención médica, utilizando sus conocimientos en infraestructura hospitalaria.

El plan de gobierno del FRI también contempla:

Programa "Inquebrantables": Una iniciativa enfocada en la seguridad y el liderazgo de los jóvenes bajo la consigna "mi camino, mi voz" .

Turismo: Céspedes calificó al turismo como la "industria sin chimenea" y aseguró que Sacaba tiene un potencial desaprovechado que debe convertirse en un motor de progreso y desarrollo económico.

"Lo más importante para mí es ver a mi municipio pujante", concluyó el candidato, quien vincula el éxito de su gestión con el bienestar de las familias sacabeñas.

