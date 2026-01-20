Carlos Zavaleta propone "reingeniería" para Cochabamba

En una nueva entrega del segmento “Conociendo al Candidato”, Carlos Alfredo Zavaleta Paniagua presentó su propuesta para la Alcaldía de Cochabamba bajo la sigla de la alianza UPP. Con un perfil técnico y 18 años de experiencia en gestión, Zavaleta busca transformar la "Llajta" mediante lo que denomina una "reingeniería municipal".

A sus 41 años, Carlos Zavaleta se presenta como un profesional de excelencia, graduado como ingeniero petrolero de la Universidad Privada Boliviana (UPB). Durante 15 años, su labor estuvo centrada en la construcción de instalaciones de gas domiciliario, una experiencia que, según afirma, le permitió conocer de cerca las carencias de los barrios cochabambinos.

En el ámbito personal, se define como un hombre de fe y un defensor de los animales, compartiendo su hogar con ocho mascotas, de las cuales seis son adoptadas. "Soy un vecino como tú, que ha caminado construyendo servicios básicos junto a la gente", destacó.

Zavaleta identificó dos problemas críticos que planea resolver de forma inmediata si llega a la silla municipal:

1. Agua potable: El fin de los "ciudadanos de segunda"

El candidato denunció la brecha de desigualdad en el acceso al agua, señalando que más del 40% de la población carece del servicio y llega a pagar hasta 1,000 bolivianos mensuales comprando turriles.

La meta: Su primera ley municipal garantizará el 100% de cobertura de agua potable. "No es posible que haya cochabambinos de primera y de segunda", sentenció.

2. Basura: Industrialización mediante Alianzas Público-Privadas (APP)

Zavaleta fue tajante respecto al manejo actual de los residuos sólidos, calificando el contrato vigente como un "daño lesivo al Estado".

Acción inmediata: Propone rescindir el contrato actual de 25 años y 1,300 millones de bolivianos.

Nuevo modelo: En su lugar, plantea una industrialización total de la basura a través de Alianzas Público-Privadas con empresarios locales. Según sus proyecciones, este modelo generaría ingresos superiores a los 500 millones de bolivianos anuales para el municipio.

Para el candidato de UPP, la clave del éxito municipal reside en combinar la modernidad y la seguridad con la "calidez humana". Concluyó su presentación reafirmando sus valores personales: "Lo más importante en mi vida son Dios y mi familia. Soy un hombre de fe y es Dios quien guía mi camino".

