Marcos Cabrera busca la alcaldía de Quillacollo con un plan centrado en alcantarillado y modernización

En el marco del ciclo de entrevistas “Conociendo al Candidato”, Marcos Cabrera Coca presentó su visión de ciudad para las próximas elecciones municipales. El postulante a la silla edil de Quillacollo por la alianza Libre basó su discurso en la urgencia de planificación técnica para la "Ciudad de la Integración Nacional".

Con 43 años de edad, Cabrera es abogado de profesión y cuenta con experiencia previa en la administración pública. En el ámbito personal, se define como un hombre de familia, casado y padre de dos hijos, Agustín y Francisco, a quienes cita como su principal motivación para transformar el municipio.

"Quiero ser alcalde porque amo Quillacollo. Durante más de 20 años, la ciudad ha estado postergada, con improvisación y sin planificación", manifestó Cabrera durante el encuentro.

El plan de gobierno de Cabrera aborda los problemas históricos de Quillacollo con un enfoque en servicios básicos y urbanismo:

Saneamiento Básico: Implementación de un plan integral de desagüe pluvial y alcantarillado para frenar la contaminación y acabar con las inundaciones recurrentes en calles y avenidas.

Gestión de Residuos: Garantizar el recojo de basura los 365 días del año y la puesta en marcha de una planta procesadora de basura .

Movilidad Urbana: Ejecución de un plan de pavimentación masivo y el reordenamiento vehicular para aliviar el tráfico de la ciudad.

Para el candidato de la alianza Libre, la viabilidad de sus proyectos depende directamente de la participación ciudadana, haciendo un énfasis especial en el papel de los jóvenes. Cabrera aseguró que su objetivo final es heredar a las nuevas generaciones una ciudad "segura, moderna y ordenada".

Mira la programación en Red Uno Play