Ramón Daza busca la alcaldía con la promesa de duplicar los ingresos de las familias cochabambinas

En el ciclo de entrevistas “Conociendo al Candidato”, el administrador de empresas Ramón Daza Salamanca presentó su postulación a la Alcaldía de Cochabamba por la Alianza Patria. Con 49 años y una sólida formación profesional, Daza apuesta por una gestión basada en la honestidad y la transformación económica para que la Llajta "vuelva a brillar".

Cochabambino de nacimiento y padre de tres hijos —Carlos, Ramón y Estefanía—, Daza resaltó su vínculo familiar y su amor por la ciudad como los motores de su candidatura. "Bolivia vive una nueva era que debe estar conformada por los mejores y los más honestos; yo soy uno de ellos", afirmó, subrayando la necesidad de que Cochabamba pase de ser solo el centro geográfico a convertirse en el eje del equilibrio nacional.

La propuesta de gobierno de Daza se estructura en cuatro pilares fundamentales diseñados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos:

Saneamiento ambiental: El candidato se comprometió a recuperar los pulmones y recursos hídricos de la ciudad. Su plan incluye el saneamiento absoluto del Río Rocha, la laguna Alalay, la laguna de Coña Coña (la "serpiente negra") y la laguna Tamborada , además de la protección de la montaña.

Bienestar económico: Bajo un enfoque empresarial, Daza pretende que la Alcaldía sea un facilitador económico. Su meta es duplicar los ingresos de las familias cochabambinas mediante el fortalecimiento de la economía local.

Seguridad con tecnología: En materia de seguridad ciudadana, propone implementar tecnología de punta en los barrios para desarrollar un sistema de alerta predictiva , permitiendo anticiparse a los hechos delictivos antes de que ocurran.

Transparencia 24/7: Finalmente, el eje institucional busca un gobierno municipal de puertas abiertas y atención continua. "El ciudadano es el verdadero dueño de Cochabamba", señaló, asegurando que su gestión será transparente y cercana a la gente de forma permanente.

Para Ramón Daza, Cochabamba posee el "clima perfecto" no solo en lo meteorológico, sino en su potencial de desarrollo. Concluyó su intervención reafirmando que su prioridad absoluta es la familia y el bienestar de la Llajta, invitando a la población a recuperar el brillo de la ciudad de manera conjunta.

Mira la programación en Red Uno Play