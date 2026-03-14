Policía revela el “máximo blindaje” y poder bélico de la red de Marset tras su traslado a EEUU

El Gral. Mirko Soko, comandante general de la Policía, informó que dentro de la afectación de 15 millones de dólares a la red criminal de Marset, se incluye un vehículo con blindaje nivel 7, el máximo a nivel mundial. La autoridad señaló que son 10 vehículos, hay cuatro blindados y los otros son de alta gama.

Además, el comandante indicó que “de los vehículos blindados, tenemos uno que presumimos que es el que usaba Marset que es nivel 7, es el de máximo blindaje que existe a nivel mundial. Son vehículos muy costosos. En el país no existen de esas características. Por la sorpresa con la que hemos actuado es que no han podido hacer uso de ninguno de ellos”.

Este golpe estratégico coincide con la confirmación oficial de que el narcotraficante uruguayo "llegó a una cárcel de máxima seguridad" en Estados Unidos. Con su arribo a territorio norteamericano, el Gobierno boliviano da por cerrada una etapa crítica de persecución internacional.

El balance de las operaciones al 13 de marzo detalla la incautación de 16 avionetas y cinco inmuebles de lujo totalmente amoblados. Además del vehículo nivel 7, se confiscaron otras nueve unidades de alta gama y un arsenal de 21 armas de fuego.

En términos de sustancias ilícitas, las fuerzas del orden secuestraron 54 kilos de marihuana con un valor de mercado de 54 mil dólares. Estas acciones, calificadas como un operativo casi perfecto, neutralizaron por completo el músculo financiero de la organización.

Finalmente, la intervención policial resultó en la aprehensión de ocho personas vinculadas directamente a la estructura logística de Marset. Cuatro sospechosos fueron capturados en el primer despliegue y los restantes durante las incursiones de seguimiento.

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