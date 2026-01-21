Rolando Morales busca la Gobernación de Cochabamba con Alianza Patria

En el marco del ciclo de entrevistas “Conociendo Al Candidato”, Wilfredo Rolando Morales Ceballos presentó su postulación a la Gobernación de Cochabamba por la sigla Alianza Patria. Con un discurso enfocado en la "dignidad productiva", Morales busca transformar el potencial agroindustrial del departamento mediante la modernización tecnológica.

Aunque nació en Oruro, Morales radica en Cochabamba desde hace 20 años, tiempo en el que ha formado una familia numerosa —está casado con Jimena Juárez, tiene 7 hijos y 7 nietos— y ha desarrollado su carrera profesional. Es administrador de empresas y, en los últimos años, se ha especializado en el sector agrícola, identificando las carencias y el potencial del campo cochabambino.

"Rodrigo Paz, nuestro presidente, me ha invitado y bajo esa tutela quiero trabajar por recuperar la dignidad productiva de Cochabamba", afirmó el candidato durante su presentación.

La propuesta de Alianza Patria para Cochabamba se asienta sobre dos pilares fundamentales que buscan reactivar la economía regional:

Innovación agropecuaria y "revolución por regiones": Morales propone integrar la inteligencia artificial en los procesos productivos. Asimismo, señaló que la gestión del agua será una prioridad fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el crecimiento del agro. Desarrollo industrial y MYPES: El candidato destacó la importancia de potenciar el Parque Industrial de Cochabamba, brindando apoyo directo a las micro y pequeñas empresas (MYPES) para fortalecer la cadena agroindustrial.

Morales cerró su intervención con un mensaje personal, destacando que su motivación principal reside en su fe y su familia. "Cochabamba es una tierra bendita que me ha dado la oportunidad de ser lo que soy. Lo más importante para mí es Dios, mi familia y mi amada Cochabamba", concluyó.

