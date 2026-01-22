Manfred Reyes Villa busca la reelección: "Planificaremos Cochabamba para los próximos 50 años"

En una nueva entrega del segmento “Conociendo al Candidato”, el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, postula para la reelección bajo la sigla APB-Súmate. Con una trayectoria que abarca funciones como prefecto, gobernador y alcalde, el líder de Súmate apuesta por la continuidad de su gestión para consolidar a Cochabamba como la ciudad referente de Bolivia.

Militar de profesión y con una extensa carrera política, Reyes Villa destacó el valor de su núcleo familiar, compuesto por su esposa Patricia Avilés y sus siete hijos. Se define como un amante de los animales —convive con siete perros y seis gatos— y asegura que sus pilares fundamentales son Dios, su familia y Cochabamba.

El candidato enfatizó que su plan de gobierno no se limita a una gestión de corto plazo, sino a una visión de Estado regional:

Planificación a largo plazo: Propone una hoja de ruta urbana que trascienda gestiones. "Vamos a continuar con una planificación no solamente para cinco años, sino para 50 años, para que cualquier alcalde que venga encuentre una ciudad ya planificada", afirmó.

Desarrollo económico y empleo: Uno de sus pilares es la "inyección económica" a través de alianzas público-privadas, tomando como ejemplo el éxito de la Feria Internacional. El objetivo es mejorar el ingreso per cápita y generar fuentes de empleo estables.

Desarrollo humano y sostenibilidad: La propuesta incluye profundizar el alcance en salud y educación, además de fortalecer las políticas de cuidado del medio ambiente.

Para Reyes Villa, la reelección representa la oportunidad de terminar las obras iniciadas y elevar la calidad de vida de los habitantes. Según el candidato, su programa de gobierno está diseñado para que la ciudad no solo sea estéticamente "bella" y cuente con todos los servicios, sino que se convierta en el motor económico del país.

"Estoy seguro de que, con el apoyo de la gente, vamos a lograr ser la mejor ciudad de Bolivia", concluyó el candidato de APB-Súmate.

