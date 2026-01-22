TEMAS DE HOY:
Manfred Reyes Villa busca la reelección: "Planificaremos Cochabamba para los próximos 50 años"

Bajo la sigla APB-Súmate, el actual alcalde apuesta por la continuidad de su gestión con un plan enfocado en el desarrollo económico, alianzas público-privadas y una visión urbana de largo plazo para convertir a la ciudad en la mejor de Bolivia.

Milen Saavedra

21/01/2026 22:06

En una nueva entrega del segmento “Conociendo al Candidato”, el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, postula para la reelección bajo la sigla APB-Súmate. Con una trayectoria que abarca funciones como prefecto, gobernador y alcalde, el líder de Súmate apuesta por la continuidad de su gestión para consolidar a Cochabamba como la ciudad referente de Bolivia.

Militar de profesión y con una extensa carrera política, Reyes Villa destacó el valor de su núcleo familiar, compuesto por su esposa Patricia Avilés y sus siete hijos. Se define como un amante de los animales —convive con siete perros y seis gatos— y asegura que sus pilares fundamentales son Dios, su familia y Cochabamba.

El candidato enfatizó que su plan de gobierno no se limita a una gestión de corto plazo, sino a una visión de Estado regional:

  • Planificación a largo plazo: Propone una hoja de ruta urbana que trascienda gestiones. "Vamos a continuar con una planificación no solamente para cinco años, sino para 50 años, para que cualquier alcalde que venga encuentre una ciudad ya planificada", afirmó.

  • Desarrollo económico y empleo: Uno de sus pilares es la "inyección económica" a través de alianzas público-privadas, tomando como ejemplo el éxito de la Feria Internacional. El objetivo es mejorar el ingreso per cápita y generar fuentes de empleo estables.

  • Desarrollo humano y sostenibilidad: La propuesta incluye profundizar el alcance en salud y educación, además de fortalecer las políticas de cuidado del medio ambiente.

Para Reyes Villa, la reelección representa la oportunidad de terminar las obras iniciadas y elevar la calidad de vida de los habitantes. Según el candidato, su programa de gobierno está diseñado para que la ciudad no solo sea estéticamente "bella" y cuente con todos los servicios, sino que se convierta en el motor económico del país.

"Estoy seguro de que, con el apoyo de la gente, vamos a lograr ser la mejor ciudad de Bolivia", concluyó el candidato de APB-Súmate.

 

 

