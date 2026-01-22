“Quiero devolverle la sonrisa a Cochabamba”: Ruth Alina Peralta presenta su plan de gobierno centrado en salud e infraestructura

En el marco del espacio electoral "Conociendo al Candidato", Ruth Alina Peralta Calvimontes, candidata a la Gobernación de Cochabamba por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), presentó las principales líneas de su propuesta para los próximos cinco años. Con un enfoque marcado por su formación profesional, Peralta apuesta por la salud y la integración caminera como motores de su gestión.

Ruth Alina Peralta, de 60 años, es cirujana maxilofacial y odontóloga. Durante su presentación, destacó su fuerte vínculo familiar y sus valores personales. "Lo más importante en mi vida es Dios, mi familia, mis tres hijas y mi Cochabamba. Quiero ser gobernadora porque estoy agradecida con esta tierra que me ha dado tantas oportunidades", afirmó.

Como profesional del área médica, Peralta identificó la salud como la carencia más crítica del departamento. Sus propuestas incluyen:

Conclusión de obras: Priorizar la finalización de la Ciudadela de la Salud y el Centro de Radioterapia .

Fortalecimiento regional: La construcción de hospitales de tercer nivel en el Valle Alto y el Valle Bajo, para evitar el colapso de los centros médicos en la ciudad capital.

La candidata del FRI también delineó planes específicos para las zonas productivas y rurales:

Trópico: Fomentar el desarrollo productivo con un enfoque en la exportación para mejorar la calidad de los productos locales.

Zona Andina: Priorizar la infraestructura caminera, haciendo énfasis en la urgencia de la doble vía Confital-Cochabamba.

"Nuestra propuesta es desarrollar, crecer y seguir avanzando para tener una Cochabamba con una sonrisa los próximos cinco años", concluyó Peralta, utilizando una analogía propia de su profesión para definir su meta política.

Mira la programación en Red Uno Play