Sujetos armados robaron un vehículo y, tras persecución, lo abandonaron entre cañaverales

Tres sujetos perpetraron un robo agravado en un domicilio del municipio de Montero, en Santa Cruz, donde sustrajeron un vehículo. Según el director de Diprove, Vanderley Flores, uno de los delincuentes llevaba una escopeta y otro un arma corta, posiblemente un revólver o pistola.

Flores explicó que, tras irrumpir violentamente en el domicilio y revisar la vivienda en busca de objetos de valor, los antisociales se llevaron el vehículo y huyeron inicialmente con dirección hacia el sector de Warnes, desviándose posteriormente hacia Villa Copacabana.

Durante la persecución policial, el vehículo ingresó a los cañaverales cercanos al río, donde los delincuentes abandonaron el automóvil para continuar la fuga a pie.

“Activamos de inmediato los protocolos de búsqueda y el plan Z del Comando Provincial de Montero, movilizando a unidades especializadas y operativas de la Policía Boliviana para localizar el vehículo y capturar a los responsables”, indicó Flores.

De acuerdo con las investigaciones, dos de los delincuentes se desplazaban en una motocicleta y el tercero acompañaba el robo en el vehículo. Cámaras de videovigilancia del domicilio permitieron corroborar la participación de los tres hombres en el ilícito.

Hasta el momento, los sospechosos permanecen prófugos, y el caso ha sido remitido al Ministerio Público, que continúa con la investigación correspondiente para dar con los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play