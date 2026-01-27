Diprove recupera en tiempo récord un trufi robado en Quillacollo; hay tres aprehendidos

En un operativo relámpago, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) logró recuperar un vehículo tipo trufi que había sido robado con violencia el pasado sábado en la zona de Bella Vista. La intervención policial culminó con la aprehensión de tres sujetos, quienes ya se encuentran bajo custodia judicial.

El robo y la persecución

El incidente se registró en el camino a Bella Vista, cuando tres hombres de nacionalidad boliviana interceptaron al conductor de un minibús. Según el informe oficial, el vehículo fue violentado y arrebatado por la fuerza a su propietario.

Inmediatamente después del asalto, la víctima se apersonó a las oficinas de Diprove para sentar la denuncia. Esto activó un rastrillaje intensivo por todo el municipio de Quillacollo.

"Gracias a la pronta reacción del personal de servicio, se logró dar con el vehículo en cuestión de horas", informó Aldrin Cordero, director departamental de Diprove.

Hallazgo en un garaje

Las investigaciones y el despliegue policial permitieron localizar el motorizado oculto dentro de un garaje privado, donde los delincuentes pretendían mantenerlo fuera del alcance de las autoridades. En el lugar, la policía procedió a la captura de los tres implicados, quienes no pudieron justificar la posesión del vehículo.

Tras ser puestos a disposición del Ministerio Público, los tres sujetos enfrentaron su audiencia de medidas cautelares. La justicia determinó:

Detención preventiva: Los tres acusados fueron remitidos a distintos centros penitenciarios del departamento.

Delitos: Se los investiga por robo agravado y violencia.

Diprove destacó que la rapidez en el reporte fue la clave para el éxito de este operativo y la recuperación del patrimonio de la víctima.

